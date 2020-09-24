На Украине попытались продать военный городок под видом арестованного имущества

В Одессе попытались продать военный городок. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Он был выставлен на торги под видом арестованного имущества. Общая площадь планируемого для продажи городка составила более 13 тысяч квадратных метров.

Мошенники зарегистрировали государственное имущество на физическое лицо, некую женщину, после чего было вынесено постановление об аресте ее имущества как должника. Его выставили на торги. Правоохранителям удалось пресечь мошенническую схему, возбуждено уголовное дело.

21 января сообщалось, что правительство Украины запланировало начать распродажу тюрем для пополнения государственного бюджета. Министр юстиции Малюська отметил тогда, что вырученные средства будут потрачены на улучшение тюремной инфраструктуры. Это решение было принято в связи с низкой заполняемостью исправительных учреждений.