На Украине рассказали о приходящих к Зеленскому тайных гостях с колбасой

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский

В Офис президента Украины в разгар рабочего дня тайно и регулярно приходят знакомые Владимира Зеленского — бизнесмены, судьи, актеры студии «Квартал 95», которым он руководил до президентства, а также окружение бывшего украинского лидера Виктора Януковича. Некоторые несут главе государства подарки — колбасу или конфеты, сообщается в расследовании совместного проекта «Радио Свобода» и «UA: Первый».

8 октября украинские журналисты заметили концертного директора «Квартала 95» Мику Фаталова. Свой визит к Зеленскому он объяснил поисками игроков для футбольной команды. В этом же месяце в гости к украинскому лидеру пришел тренер телевизионного проекта «Лига смеха» Сергей Сивохо — через три дня он был назначен советником секретаря СНБО, однако тогда при встрече с журналистами он заявил, что в тот момент встречался с Зеленским как с товарищем, а не президентом.

В декабре в офисе президента Украины появился режиссер сериала «Слуга народа» Алексея Кирющенко. Он объяснил, что встречался с министром культуры и вообще пришел за консультацией.

Многие посетители Банковой (так на Украине называют офис украинского лидера, поскольку он находится на одноименной улице) с подарочными наборами еды, пишет «Радио Свобода». Так, журналисты сняли депутата Дмитрия Соломчука вместе со своими помощниками — они несли корзины, в которых лежали графины, по два батона колбасы и по коробке конфет. Парламентарий заявил, что нес продукты себе. Однако с подобными презентами приезжали и люди из окружения еще одного депутата — Михаила Радуцкого.

30 января сообщалось, что Зеленский при содействии сотрудников офиса противодействия рейдерству помог кинорежиссеру Юрию Ляшенко вернуть две квартиры в Киеве, правом собственности на которые завладели мошенники. Известный деятель искусств обратился к нему в конце 2019 года. Режиссер рассказал, что еще в 2009 году он унаследовал жилье в Киеве от умершей родственницы, но недвижимость захватили рейдеры.

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