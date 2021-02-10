Раскрыты подробности пристрастия Ельцина к алкоголю

Первый президент России Борис Ельцин не был алкоголиком и позволял себе спиртное, когда было действительно тяжело. Об этом в интервью YouTube-каналу «Школа гражданского просвещения» сообщил его бывший помощник, политолог Георгий Сатаров.

«Дело в том, что Борис Николаевич — интроверт. Это трудно себе представить: как это, политик — и интроверт? Но это действительно так. Это значит, что он все проблемы пережигал в себе. Интроверт не делится тем, что у него болит, и так далее», — заявил он, раскрывая подробности пристрастия первого президента к алкоголю.

Сатаров добавил, что Ельцина невозможно было споить. «Это не значит, что он не позволял себе, когда действительно было тяжело, устал и так далее», — отметил политолог.

По его словам, первый президент России перестал пить в 1995-м, когда перенес инфаркт.

Ранее в феврале руководитель протокола Ельцина Владимир Шевченко рассказал о большой мечте политика — дожить до ста лет. Он напомнил, что бывший глава государства обладал большим хозяйственным опытом, прошел путь от строителя до президента, который смог сам уйти от власти и найти преемника.

Борис Ельцин руководил Россией с 10 июля 1991 года по 31 декабря 1999 года. Он умер в апреле 2007-го в возрасте 76 лет и похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.