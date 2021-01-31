Тарпищев заявил об избежавшем гражданской войны Ельцине

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что благодаря первому президенту страны Борису Ельцину удалось избежать гражданской войны. Он рассказал об этом в интервью РИА Новости к 90-летию со дня рождения Ельцина, которое отмечается 1 февраля.

«Гражданской войны при нем не было, хотя за баррель нефти давали 10 долларов. У нас паника, когда баррель стоит 30, а тогда было в три раза меньше. Народ попал в такую ситуацию, но благодаря Ельцину удалось избежать гражданской войны. Уверен, что у нас еще напишут об этом, когда народ поймет, что творилось в то время. Есть люди, которые, не зная ситуации, ерунду несут о том времени. С такими разговаривать бесполезно», — сказал Тарпищев.

Полная версия интервью выйдет в понедельник, 1 февраля, в 10.00 по московскому времени.

В начале декабря советник Ельцина Сергей Шахрай назвал Михаила Горбачева главным виновником распада СССР. Он уточнил, что Союз начал распадаться уже осенью 1991 года. «И главной причиной этого стал быстрый распад Компартии Советского Союза, который закончился уже к 1 октября. Где-то по суду, как в Прибалтике, а где-то путем самороспуска. Этот процесс запустил Горбачев», — объяснил Шахрай.

Ельцин был президентом России с 1991 по 1999 год. 23 апреля 2007 года он умер в возрасте 76 лет, его похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.