На компанию Малафеева подали в суд

Фотограф Игорь Расстрыгин подал в суд на компанию бывшего вратаря сборной России Вячеслава Малафеева. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash на Мойке.

Он рассчитывает получить 200 тысяч рублей. Иск касается нарушения авторских прав. Фотограф считает, что агентство незаконно использовало его изображение на своем сайте.

Источник отмечает, что подобный процесс будет для Расстрыгина 303-м. 209 судов фотограф выиграл, получив в сумме 17,5 миллиона рублей. Отмечается, что Расстрыгин заключает с фотографами договоры доверительного управления правами, а затем обращается в суд.

Малафеев всю карьеру провел в «Зените». В составе сине-бело-голубых вратарь выигрывал чемпионат России, Кубок и Суперкубок УЕФА. Выступая за сборную России в 2008 году, становился бронзовым призером чемпионата Европы.

Малафеев объявил об уходе из спорта в 2016 году. После завершения карьеры он стал учредителем группы компаний, подразделения которой занимаются недвижимостью, туристическим бизнесом, дизайном, а также предоставляют юридические и охранные услуги.