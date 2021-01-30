Россия
 
Последние новости
Бывшего министра здравоохранения Омской области объявили в международный розыск
В России прокомментировали слова Псаки о «не сдерживавшемся» Байдене
Байден попросил свою семью «следить за собой» во время предвыборной гонки
В Абхазии завели дело после исчезновения россиянки в Гагре
В России заявили об отсутствии возможностей сохранить Договор по открытому небу
Российский дипломат рассказал о «скользком пути» Евросоюза
Сын арт-блогерши умер из-за упавшего в ванну смартфона
Российский МиГ-31 перехватил норвежский самолет-разведчик над Баренцевым морем
Диетолог развеял популярные мифы об употреблении воды
Новости партнеров
Прослушать новость

Ястржембский рассказал о рецепте Ельцина макать горящее полено в суп

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Владимир Родионов / РИА Новости

Первый президент России Борис Ельцин после рыбалки любил любил готовить уху «с дымком». Об этом агентству РИА Новости рассказал его бывший пресс-секретарь, документалист Сергей Ястржембский.

По его словам, во время этого «ритуала» президент доставал горящее полено из огня и макал его в суп. «Уха приобретала дымок от полена, есть такой рецепт», — рассказал он.

Вспоминая эпизоды с рыбалкой, Ястржембский указал на соревновательный дух Ельцина. Так, он отметил, что первый президент «терпеть не мог проигрывать» премьер-министру Японии в ловле рыбы.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить