Ястржембский рассказал о рецепте Ельцина макать горящее полено в суп

Первый президент России Борис Ельцин после рыбалки любил любил готовить уху «с дымком». Об этом агентству РИА Новости рассказал его бывший пресс-секретарь, документалист Сергей Ястржембский.

По его словам, во время этого «ритуала» президент доставал горящее полено из огня и макал его в суп. «Уха приобретала дымок от полена, есть такой рецепт», — рассказал он.

Вспоминая эпизоды с рыбалкой, Ястржембский указал на соревновательный дух Ельцина. Так, он отметил, что первый президент «терпеть не мог проигрывать» премьер-министру Японии в ловле рыбы.