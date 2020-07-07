Жириновский придумал наказание Ельцину «за его деяния во главе России»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский придумал наказание первому президенту Борису Ельцину «за его деяния во главе России». Об этом депутат написал на своей странице в Twitter.

В частности, парламентарий предложил установить решетки на окнах Ельцин-центра, чтобы «хотя бы символически показать, где место Ельцину».

2 июня Жириновский описал правление Ельцина фразой «ему стыдно стало, он даже умер». О первом президенте России либерал-демократ упомянул, рассуждая о важности принятия изменений в Конституцию.

В негативной форме о правлении Ельцина также ранее высказался глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Первого главу государства он назвал предателем и националистом.

Ельцин занимал пост президента России с 1991 по 1999 год. Политик умер 23 апреля 2007 года.

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