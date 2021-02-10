Бывшая участница реалити-шоу раскрыла закулисье проекта

Бывшая участница британского реалити-шоу «Подмастерье» (Apprentice) на телеканале «Би-би-си» Лотти Лайон (Lottie Lion) рассказала, что во время съемок им запрещали контактировать с людьми и практически не сообщали о событиях в мире. Закулисье проекта она раскрыла в ролике в TikTok.

«Вы живете в доме все время, никуда уходить нельзя. Телефоны и любые гаджеты также под запретом, и лишь один звонок в неделю, не более пяти минут, только с кем-то, кто уже подписал документ о неразглашении информации», — отметила она.

По словам участницы, некоторые локации и сотрудники являются лишь образами, и в реальности все не совсем так, как на экране. Так, работник приемной в здании компании является лишь актрисой, а зал заседаний совета директоров — съемочной площадкой под Лондоном.

Лайон вспомнила, как им также не давали узнавать ничего о событиях в мире. Так, она не знала о рождении первенца у Меган Маркл и отставке Терезы Мэй с поста премьера-министра Британии.

«Моя бабушка писала письма, но "Би-би-си" читали их первыми и зачеркивали черным маркером огромные куски текста с фактами и событиями в мире», — добавила она. Участница реалити сообщила, что даже в туалет за ними следовали сопровождающие.

Британская версия реалити-шоу «Подмастерье» — переработка оригинала, впервые выпущенного на американском телеканале NBC в 2004 году. Участники борются за право стать помощником влиятельного бизнесмена или занять высокую должность в его компании. В США им выступал Дональд Трамп, в Британии — основатель компании Amstrad Алан Шугар.