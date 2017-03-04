Шварценеггер решил покинуть шоу «Подмастерье»

Актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер решил покинуть реалити-шоу «Подмастерье» из-за низких рейтингов. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщает Associated Press. По его словам, виновником провала программы стал президент США Дональд Трамп.

Шварценеггер рассказал, что готов работать на телеканале NBC вместе с продюсером Марком Бернеттом, однако не на том шоу, «которое имеет багаж». «Участие Трампа в шоу привило зрителям плохие вкусы, теперь они не хотят поддерживать проект», — отметил актер. По его словам, когда люди узнавали, что республиканец все еще участвует в шоу как исполнительный продюсер, половина из них прекратили сотрудничество, передает Fox News.

Кроме того, Шварценеггер заявил, что после критики Трампа хотел «разбить его лицо об стол», однако решил ограничиться ответом президенту в своем микроблоге в Twitter.

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7 января Шварценеггер опубликовал видеозапись, в которой в ответ на слова Трапма привел цитату инаугурационной речи 16-го президента США Авраама Линкольна. Актер также пожелал удачи президенту и выразил надежду на то, что тот будет «трудиться на благо американцев так же активно, как и для своих рейтингов».

Днем ранее президент США раскритиковал актера за низкие рейтинги реалити-шоу, которое изначально вел миллиардер. «Арнольд Шварценеггер наголову разбит Дональдом Джоном Трампом, настоящей "машиной рейтингов". И ведь он — звезда кино», — написал он в Twitter.

Реалити-шоу «Подмастерье» было запущено на американском телеканале NBC в 2004-м. Участники боролись за право стать помощником Трампа (после 2015 года проект приостановили, поскольку республиканцу пришлось сосредоточиться на президентской гонке). Победитель программы получал право руководить одной из компаний Трампа и годовой оклад в 250 тысяч долларов.

В 2017-м шоу «Подмастерье» возобновили (первый выпуск вышел в эфир 2 января). Ведет передачу актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер. По информации агентства, в среднем шоу смотрели около 5 миллионов зрителей. Это меньше, чем в то время, когда ведущим был Трамп.