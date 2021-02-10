Следователи занялись смертью зэка российского СИЗО с шариковой ручкой в мозгу

В Ростовской области следователи занялись проверкой после смерти заключенного, которого госпитализировали из следственного изолятора с шариковой ручкой в мозгу. Об этом сообщает РИА Новости.

По факту произошедшего в СИЗО-3 Новочеркасска и смерти заключенного проводится доследственная проверка, пояснили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

Ранее инцидент прокомментировали во ФСИН. Там пояснили, что пациент больницы Ростова-на-Дону, из чьего мозга врачи достали шариковую ручку, сам воткнул ее себе в глаз во время пребывания в СИЗО. Как уточнили в ведомстве, у мужчины случился нервный срыв. После операции по извлечению ручки его перевели в реанимацию, однако позже заключенный скончался.