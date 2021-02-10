Москвич смыл в унитаз сухой лед и был вынужден вызвать спасателей

Житель одного из домов в Москве получил доставку еды, которая оказалась обложена сухим льдом. Мужчина смыл куски в унитаз, после чего был вынужден вызвать спасателей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Инцидент произошел в квартире на улице Окской, где мужчине на дом привезли еду. Чтобы продукты не испортились, рядом с ними положили сухой лед. Однако дополнение к заказу было не нужно жильцу, и он решил смыть его в унитаз.
Вскоре из-за попадания сухого льда в трубах начала происходить химическая реакция. Диоксид углерода CO2 прошел по стояку и начал выходить из унитазов в остальных квартирах. На место происшествия приехали спасатели, которые проветрили помещения. В итоге никто не пострадал.
В марте 2020 года в рамках развлекательной программы на детском дне рождения аниматор высыпала имениннику на голову сухой лед. В помещении появился дым, а ребенок закричал от боли. В результате мальчик получил ожоги лица и головы. После мероприятия полиция начала проверку.