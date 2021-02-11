Лукашенко захотел производить в Белоруссии китайскую вакцину от коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко захотел наладить в стране производство вакцины от коронавируса, разработанной в Китае, передает «Интерфакс».

По его словам, возможность выпускать вакцину в республике обсуждалась с председателем КНР Си Цзиньпином, который пообещал предоставить Минску доступ к технологиям производства препарата. Лукашенко также заверил, что к работе по развертыванию необходимых мощностей будут привлечены и китайские, и белорусские специалисты.

Он подчеркнул, что параллельно с этим договорился с Москвой о производстве на территории республики российской вакцины «Спутник V». «И я уверен, что в ближайшее время мы в Беларуси получим свою вакцину, как бы для нас это ни было сложно», — добавил Лукашенко.

Белоруссия объявила о начале кампании по иммунизации от коронавируса отдельных групп своих граждан еще 29 декабря. Лукашенко отказался прививаться и заявил, что считает себя скептиком в этом вопросе. По последним данным, с начала пандемии в республике было зафиксировано более 263 тысяч случаев заболевания COVID-19.