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В России выявили 15 038 новых случаев коронавируса

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Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»

В России за последние сутки выявили 15 038 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Общее число инфицированных с начала пандемии составляет 4 027 748. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в четверг, 11 февраля.

15 038
случаев коронавируса
выявили в России за последние 24 часа

Наибольший прирост новых случаев зафиксирован в Москве — 2040. Также лидируют по росту заболеваемости Санкт-Петербург (1127 случаев) и Московская область (721).

Меньше всего новых заражений выявлено в Ненецком автономном округе (8), Магаданской области (8) и Еврейской автономной области (5).

С начала пандемии в стране выздоровели 3 538 422 человека. Умерли 78 687 человек, в том числе 553 — за последние 24 часа.

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