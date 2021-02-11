Кравчук вспомнил неприятный разговор о судьбе Украины с Ельциным

Глава делегации Киева на переговорах по Донбассу Леонид Кравчук вспомнил неприятный разговор с бывшим президентом России Борисом Ельциным о судьбе своей страны. Об этом политик рассказал в интервью «Ленты.ру».

Это произошло в те годы, когда Кравчук занимал пост первого президента независимой Украины. Во время одной из многочисленных бесед тет-а-тет Ельцин неожиданно предложил посмотреть проект «одного документа». Название политик не вспомнил, но сказал, что тот законопроект относился к сфере внешней политики и впоследствии был принят Госдумой большинством голосов.

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«[Ельцин] читает мне один пункт. Я его запомнил: "Украина была, есть и будет в системе стратегических интересов России"», — процитировал Кравчук выдержку из документа.

По его мнению, в этой формулировке кроется причина сложных отношений между двумя странами. «При такой философии Кремля нельзя думать о равных отношениях, независимо от того, кто больше или меньше, чтобы просто уважать государство и народ, который имеет право сам определять свою политику и жизнь, а не быть "в системе стратегических интересов"», — считает политик.

При этом Кравчук подчеркнул, что очень хорошо знал и уважал своего российского коллегу, особенно за усилия по реформированию России.

Ранее Кравчук высказывал уверенность, что отношения Москвы и Киева обязательно наладятся, и тогда он хотел бы посетить Крым, чтобы посмотреть, как изменилась жизнь людей. По его словам, это будет возможно, когда «не будут воевать, не будут ничего аннексировать, а просто будут жить как цивилизованные государства и посещать друг друга».