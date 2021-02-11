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Психолог объяснил механизм веры женщины в выдуманную беременность

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Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Вера в выдуманную беременность может возникать у женщины, если она очень хочет ребенка и занимается самовнушением. Об этом механизме РЕН ТВ рассказал психолог Александр Кичаев.

«Она может себе внушить ощущение "я беременна". Тем самым она как бы компенсирует свою эволюционную роль. "Я все-таки не бесплодная, способна родить"», — сказал собеседник телеканала.

Он отметил, что иногда ложная беременность может быть признаком психического расстройства и раздвоения личности. В таком случае человек будет обращать внимание на различные признаки, чтобы с их помощью подтвердить беременность.

В России случаи ложной беременности чаще встречаются на Северном Кавказе, обычно в горных районах и сельской местности. Там сложились традиции, согласно которым главная роль женщины заключается в материнстве и продолжении рода. Обман в таких случаях выступает как способ успокоения и самозащиты от негласного порицания. Иногда также бывают ситуации, когда через беременность женщина пытается манипулировать мужчиной, например, чтобы выйти замуж.

Ранее в Дагестане разгорелся скандал после того, как местная жительница имитировала беременность и роды, а потом сообщила своим родственникам и мужу, что родившаяся двойня умерла. Во время похорон мужчины раскрыли саваны и обнаружили в них кукол вместо младенцев. Позже женщина призналась, что пошла на обман, чтобы не расстраивать супруга. По ее словам, она сама поверила в собственную беременность, у нее рос живот и она ощущала в нем шевеление.

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