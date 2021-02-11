В правительстве опровергли право регионов отменять масочный режим

Регионы не могут отменять обязательный масочный режим, введенный по всей стране главой Роспотребнадзора, заявил полномочный представитель правительства России в Конституционном и Верховном судах Михаил Барщевский. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 11 февраля.

По его словам, власти субъектов РФ должны «следить за исполнением», но не отменять распоряжение главного государственного санитарного врача.

Он пояснил, что санитарная служба является вертикально интегрированной, а ее руководитель имеет полномочия выдавать предписания для исполнения на всей территории страны.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что всеобщий масочный режим в России остается в силе. Она подчеркнула, что требование носить маски в общественных местах не отменяется.

Первым российским регионом, отменившим обязательное ношение масок, стала Удмуртия. По распоряжению главы республики Александра Бречалова, с 12 февраля масочный режим в регионе будет носить рекомендательный характер.

Также 11 февраля глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об отмене требования носить маски в общественных местах. По его словам, данная рекомендация останется в силе для пожилых граждан.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя решения регионов, отметил, что в данном случае главы субъектов России реализуют свои особые полномочия, связанные с пандемией. Он добавил, что власти принимают решения в соответствии с положением дел на местах.

Всеобщий масочный режим начал действовать в России с октября 2020 года.