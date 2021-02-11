Эксперт дала советы по использованию защитных масок

Директор Центра развития здравоохранения Московской школы управления Сколково Марина Велданова дала совет по использованию защитных масок. Ее слова передает РИА Новости.

Как рассказала Велданова, тканевую маску необходимо стирать ежедневно при температуре не меньше 60 градусов. В случае ручной стирки нужно использовать отбеливатель. При этом эксперт напомнила, что одноразовую маску можно использовать только один раз.

Перед тем, как надеть защитную маску, нужно помыть руки. Кроме того, важно повернуть ее правильной стороной к лицу — у медицинской маски она обычно белая. Проволоку следует согнуть таким образом, чтобы она как можно сильнее прилегала к носу.