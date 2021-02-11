Россиянам предрекли возвращение аномальных морозов

Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин предрек жителям центра Европейской России возвращение аномальных морозов. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, россиян в первой половине следующей недели ожидает резкое похолодание на 10-15 градусов. Он отметил, что на выходных температура в регионе составит около минус 10 градусов, а затем может опуститься до минус 25 градусов или ниже. Похолодание коснется Московского региона, Тверской, Калужской и Тульской областей. Синоптик подчеркнул, что для второй половины февраля это аномальное похолодание, и рассказал, что температура ниже климатической номы продержится до следующего четверга.

Варакин добавил, что, с точки зрения энергетиков, к 19-му числу этот «армагеддон» (аномально низкие температуры) закончится.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк предупредила, что в Москве в ночь на 12 февраля начнется сильный снегопад. Он продлится до 14 февраля. Синоптик отметила, что всего за эти дни выпадет до 80 процентов месячного объема осадков, а сугробы вырастут до 50 сантиметров.