Российский завод выставили на продажу на Avito

Серовский завод малой металлургии, расположенный в Свердловской области, выставили на продажу через сервис объявлений Avito, следует из карточки товара на сайте.

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В объявлении говорится, что предприятие продается в качестве готового бизнес-проекта — вместе с активами, среди которых земельный участок площадью 25 тысяч квадратных метров, несколько цехов, печи, трехэтажное здание заводоуправления, общежитие, гараж, железнодорожный тупик.

На предприятии, которое находится в 10 километрах от города Серова на севере Свердловской области, на данный момент работают 120 человек. Владельцы завода назначили за него цену в 180 миллионов рублей.

В качестве продавца и контактного лица в объявлении указан некий Виталий. Нынешняя попытка продать завод уже не первая. Прошлым летом за него пытались выручить 200 миллионов рублей, также разместив объявление на Avito.