Видео с моющейся на автомойке женщиной стало предметом шуток в сети

Женщина окрасила волосы в домашних условиях и поехала смывать краску с головы на автомойку. Соответствующий ролик появился в TikTok-аккаунте ее сына.

На размещенных в сети кадрах героиня объяснила, что использованная ею красная краска для волос оказалась слишком яркой и она не может смыть ее дома, потому что в таком случае ее ванна будет похожа на «место преступления».

Один из сыновей женщины решил отвезти свою мать на автомойку, чтобы она смогла помыться из шланга. Далее героиню запечатлели в мусорном пакете на теле, защищающем ее одежду. Она подставила голову под мощную струю воды, чтобы смыть краску. После этого женщина высушила волосы устройством для обдува автомобилей.

Видео, набравшее больше восьми миллионов просмотров, рассмешило пользователей сети. «Кто-нибудь подъедет и подумает, что там произошло убийство», «Хорошо, что тебя никто не увидел», «Это чертовски умно», «Это похоже на место преступления», «Ты просто королева! Вы все невероятные, а особенно твои сыновья, которые тебя поддержали», — писали они.

В январе эксперты раскрыли полезные лайфхаки для окрашивания волос в домашних условиях. Согласно материалу, специалисты рекомендуют внимательно прочитать инструкцию перед нанесением краски, чтобы исключить негативные последствия для здоровья. Процедуру необходимо проводить в перчатках и старой одежде, чтобы выбросить ее в случае загрязнения.