Муж запретил жене становиться привлекательнее из-за ее «старости»

Женщина пожаловалась на супруга, который запретил ей красить волосы, чтобы она не стала привлекательнее. Об этом сообщает Daily Mail.

37-летняя анонимная юзерша опубликовала снимок, на котором показала желаемый цвет волос: на фото запечатлена девушка с фиолетовыми прядями. В описании к посту героиня материала объяснила, что показала мужу фотографию, однако он не оценил идею.

Мужчина раскритиковал необычное окрашивание и сказал жене, что она «слишком старая» для такого цвета волос. «Значит ли это, что мой муж действительно считает меня старой?» — поинтересовалась автор публикации.

Пользователи обругали супруга героини материала. По их мнению, не существует правила, которое запрещает красить волосы в какой-либо цвет из-за возраста. «Ты можешь красить волосы в любой цвет и в любом возрасте!», «Стыдоба, я бы на твоем месте покрасилась бы ему назло», «Твой муж старик? Я в шоке», «Пошли его, он недостоин тебя», — комментировали юзеры.

Ранее в декабре россиянка покрасила волосы с помощью конфет и продемонстрировала результат. Блогерша @ksenoneilish разделила конфеты по цветам, разложила их в две емкости и залила кипятком. Затем она добавила в раствор кондиционер для волос и нанесла полученное средство на две передние пряди.