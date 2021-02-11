Си Цзиньпин назвал столкновение США и Китая катастрофой для мира

Председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом назвал столкновение двух стран катастрофой для мира. Его слова приводит Центральное телевидение Китая, передает РИА Новости.

«Противостояние Китая и США — абсолютно точно катастрофа для двух стран и для всего мира», — заявил Си Цзиньпин. По его словам, китайско-американское сотрудничество наоборот будет благоприятно и для самих стран, и для всех остальных государств, и назвал этот шаг единственным правильным выбором.

Также Си Цзиньпин подчеркнул, что страны должны сообща защищать мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском районе. «В условиях абсолютной неопределенности в международной обстановке Китай и США, являясь постоянными членами Совета Безопасности ООН, несут особую ответственность», — добавил он.

Кроме того, председатель КНР выразил надежду на то, что Вашингтон будет содействовать улучшению двусторонних отношений. По его словам, на данный момент они проходят трудный рубеж, а надежда на их стабильное развитие является общей для народов двух стран и всего мирового сообщества.

Ранее о телефонном разговоре Джо Байдена и Си Цзиньпина сообщил Белый дом. В частности, лидеры двух стран обменялись мнениями насчет противостояния пандемии коронавируса, общих вызовов глобальному здравоохранению, климатических изменений и нераспространения оружия.