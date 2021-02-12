Участница «Холостяка» раскрыла неприглядную изнанку телешоу

Бывшая участница реалити-шоу «Холостяк» Кимберли Вик (Kimberly Vick) раскрыла неприглядную изнанку съемок одного из сезонов популярного телешоу, сообщает BuzzFeed.

Вик участвовала в 14 сезоне американской версии, который показывали по телевидению в 2010 году. Девушка прошла кастинг, но в итоге была исключена в первом же выпуске. По словам участницы, тогда ей было 23 года и она многого не знала о съемках.

Она утверждает, что сотрудники передачи вошли к ней в доверие и узнали об измене ее отца и смерти лучшей подруги, после чего использовали эти факты на съемках с целью довести ее до слез на камеру. Вик пояснила, что в финальном интервью после изгнания ее из проекта продюсеры упомянули об этих трагедиях в ее жизни, добавив, что уход с реалити-шоу «можно добавить в список своих разочарований».

По ее словам, организаторы оплачивали участницам наряды, обувь и предметы ухода за собой, но за участие в шоу не платили.

При этом создатели передачи регулярно старались настроить участниц друг против друга.

Девушка также описала съемку церемонии роз — процедуру исключения из шоу участниц в финале каждого выпуска. Вик рассказала, что в реальности мероприятие растягивают по времени и оно длится несколько часов, а начинается в четыре утра. По ее словам, холостяк называет сразу несколько имен, затем уходит, а далее участниц ждет долгое ожидание.

Ранее бывшая участница британского реалити-шоу «Подмастерье» (Apprentice) Лотти Лайон (Lottie Lion) рассказала, что во время съемок им запрещали контактировать с людьми и практически не сообщали о событиях в мире.