Легендарного американского производителя оружия продали

Легендарную американскую оружейную компанию Colt, производителя знаменитого пистолета кольт, продали чешской Ceska Zbrojovka, говорится в сообщении на сайте покупателя.

Стоимость сделки по приобретению 100 процентов акций Colt составила 220 миллионов долларов. Кроме того, она была частично оплачена бумагами Ceska Zbrojovka. Прежние владельцы получат миллион акций. Еще столько же им полагается при условии, что EBITDA (доналоговая прибыль) Colt в 2021-2023 годах достигнет заранее обговоренных показателей.

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Согласованная сторонами сделка должна получить одобрение чешских регуляторов. Ceska Zbrojovka рассчитывает, что это произойдет во втором квартале 2021 года.

В сообщении Ceska Zbrojovka говорится, что приобретение Colt «идеально вписывается в стратегию по становлению лидером в области производства огнестрельного оружия и ключевым партнером для вооруженных сил».

Colt была основана в 1836 году и специализировалась на производстве одноименных пистолетов и револьверов. Долгое время основным клиентом компании было Министерство обороны США, однако с 2011 года количество заказов резко сократилось. В июне 2015-го Colt объявила о банкротстве.