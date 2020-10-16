Американские оружейные компании резко подорожали в ожидании поражения Трампа

Акции американских оружейных компаний, торгующихся на биржах, резко подорожали в ожидании поражения на президентских выборах действующего главы государства Дональда Трампа, пишет Reuters.

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Среди компаний, котировки которых выросли за последние недели, — Smith&Wesson и Sturm Ruger. Акции обоих с конца сентября выросли примерно на восемь процентов, что вдвое выше темпов роста американского рынка в целом. Так, самый популярный индекс S&P 500 за это же время подорожал на четыре процента. С начала года Smith&Wesson подорожала на 135 процентов, Sturm Ruger — на 51 процент.

Подорожание совпало с ростом популярности кандидата в президенты от Демократической партии США Джо Байдена, особенно после его первых дебатов с Трампом. Байден выступает за ужесточение оборота огнестрельного оружия, из-за чего на него в последнее время вырос спрос. Отдельные предприятия отрасли не справляются с количеством заказов.

В настоящее время вероятность победы Байдена оценивается политологами и социологами в 65 процентов — против 55 процентов до начала дебатов. Аналогичное явление наблюдалось в преддверии выборов 2016 года, фаворитом которых считалась кандидат от демократов Хиллари Клинтон, в итоге уступившая Трампу.