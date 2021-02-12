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В России выявили 15 089 новых случаев коронавируса

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Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В России за последние сутки выявили 15 089 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Общее число заражений с начала пандемии составляет 4 042 837. Об этом оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил в своем Telegram-канале.

15 089
новых случаев COVID-19
выявили в России за сутки

Больше всего заражений зафиксировали в Москве (2139), Санкт-Петербурге (1134) и Московской области (842). Меньше всего — в Магаданской области (8), Еврейской автономной области (4) и Чукотском автономном округе (3).

За сутки выявлено 507 летальных исходов, за весь период пандемии — 79 194.

Суточный показатель выздоровлений составил 20 720, общий — 3 559 142.

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