Instagram пригрозил удалением аккаунтов за оскорбления

Instagram будет навечно удалять аккаунты пользователей за оскорбительные высказывания в личных сообщениях. Об этом сообщается в блоге социальной сети.

В соцсети напомнили, что не допускают разжигания ненависти, в том числе оскорбительных высказываний на почве расизма или религии. До настоящего момента Instagram временно запрещал отправлять личные сообщения пользователям, нарушающим в переписке эти правила. «Теперь, если кто-то продолжит отправлять сообщения с нарушениями, мы отключим его учетную запись», — пригрозили в социальной сети.

Кроме того, Instagram будет блокировать аккаунты, созданные для обхода ограничения на обмен сообщениями и продолжит удалять учетные записи, которые, по мнению соцсети, созданы исключительно для отправки оскорбительных сообщений.

Нововведение связано с ситуацией в Великобритании, где футболисты подверглись расистским оскорблениям в Instagram после проигрыша в матче.

Ранее популярная американская певица Эшли Франджипани, известная как Холзи, раскрыла опасность фильтров и масок в Instagram для человеческой психики. По ее словам, ей пришлось столкнуться с неприятием собственной внешности из-за снимков папарацци. Франджипани сравнивала свои «неудачные» кадры со снимками девушек, сделанных с использованием фильтров, и расстраивалась.