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Кремль отреагировал на видео с угрозами спикера парламента Дагестана

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

В Кремле ознакомятся с историей вокруг спикера парламента Дагестана Хизри Шихсаидова, которого заподозрили в угрозах политическим оппонентам. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Наверняка те, кто занимаются у нас регионами, внутренней политикой, с этим ознакомятся», — отреагировал представитель Кремля на видеозапись, на которой человек, похожий на Шихсаидова, угрожает расправиться с оппонентами незаконными методами.

Шихсаидов в своем Instagram-аккаунте назвал авторов видео монтажниками с хорошей фантазией. «Это все легко могут опровергнуть сидящие там люди. И вообще, мне некогда заниматься подобной риторикой, время даст ответы на все вопросы», — написал политик. Он также попросил Следственный комитет провести проверку в отношении распространителей видео.

Кадры с якобы угрозами спикера парламента Дагестана распространились в соцсетях 10 февраля. «У нас патронов много, наркотиков тоже… Мы найдем у них наркотики», — говорит человек, похожий на Шихсаидова. На совещании присутствуют еще пять мужчин, их личности не установлены. Запись датирована 9 октября 2020 года.

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