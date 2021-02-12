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В России за сутки умерли 507 пациентов с коронавирусом

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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В России за минувшие сутки умерли 507 пациентов с коронавирусом. За время пандемии в стране скончались 79 194 зараженных, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В Москве из-за инфекции за день погибли 63 жителя. В Санкт-Петербурге насчитывается 58 смертей, в Подмосковье — 30 умерших.

За последние сутки в России выявлено 15 089 случаев инфицирования. Общее число заражений превысило четыре миллиона. Из них поправились 3 559 142 человек, в том числе 20 720 — за прошедший день.

В 2021 году антирекорд по суточной смертности пришелся на 21 января. Тогда скончались 612 инфицированных.

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