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Глава СВР обвинил оппозицию в преступных сделках с иностранными спецслужбами

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Сергей Нарышкин
Сергей Нарышкин
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин обвинил оппозицию в преступных сделках с иностранными спецслужбами. Его слова передает РИА Новости.

По словам Нарышкина, людей, которые сотрудничают с иностранными спецслужбами, нельзя называть оппозиционерами. «Министерство иностранных дел России в своих комментариях не ошибается и не преувеличивает. Лишь могу добавить к сказанному, что те, кто идет на преступные сделки со спецслужбами стран, которые проводят по отношению к РФ враждебную политику, они не называются оппозиционерами. Здесь должен употребляться другой термин», — сказал он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что акция Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), запланированная на 14 февраля, готовится под влиянием Запада. Накануне, 9 февраля, она рассказала об онлайн-встрече сотрудников ФБК с представителями стран Евросоюза, США и Великобритании. По ее мнению, переговоры состоялись с целью «хитрее вести подрывную работу» в России.

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