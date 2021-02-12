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Перенесшие COVID-19 россияне назвали его тяжелым заболеванием с последствиями

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Более половины перенесших COVID-19 россиян считают, что это тяжелое заболевание с серьезными последствиями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob.

Аналогичного мнения придерживается 54 процента респондентов, которые не были заражены коронавирусом, но наблюдали за течением болезни близких.

Больше всего критически настроенных к данным об опасности вируса наблюдается среди тех, кто не сталкивался с инфекцией. В своей группе их оказалось 40 процентов. Еще 28 процентов россиян назвали серьезность пандемии преувеличенной и отметили, что от рака, алкоголизма и сердечно-сосудистых заболеваний умирает намного больше людей.

Ранее большинство россиян выразили готовность пожертвовать некоторыми свободами ради победы над эпидемией.

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