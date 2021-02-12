Россияне заинтересовались «неблагополучными» квартирами

Россияне начали проявлять все больше интереса к торгам, где распродаются квартиры ипотечных заемщиков, не справившихся с обязательствами. Раньше основными участниками подобных мероприятий были агенты-посредники, но сейчас ситуация поменялась. Об этом пишет «Российская газета».

Согласно изданию, есть несколько вариантов действий, если средств на выплату кредита не хватило. Заемщик может договориться с банком, что сам продаст недвижимость, после чего погасит долг из полученных денег. Либо жилье выставляется на торги, и это менее выгодный вариант, поскольку придется дополнительно оплачивать различные процедуры.

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Для тех, кто хочет купить такую квартиру, самый выгодный вариант — специальные распродажи, где до пандемии реально было приобрести жилье со скидкой в 10-15 процентов. Информация о подобных мероприятиях публикуется на сайтах fssprus.ru и torgi.gov.ru. На торгах реализуются «неблагополучные» квартиры — их жильцы отказались вести переговоры с банками и выселяться. Однако приобретение такого лота может быть морально сложным, например, если в квартире проживает многодетная семья, которую лишают дома.

В том случае, если квартиру не удается реализовать на торгах, она переходит к банку, который продает ее самостоятельно. По словам представителей отрасли, за 2020 год увеличилось число обращений по добровольной продаже залоговой недвижимости. Специалисты ожидают пика по поступлению новых объектов, связанного с пандемией, через год-полтора, поскольку банкротство — достаточно длительная процедура.

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