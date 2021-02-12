В Москве обнаружили десятки «элитных» коммуналок

Специалисты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» обнаружили на столичном рынке недвижимости десятки «элитных» коммуналок. Стоимость квадратного метра в подобных объектах превышает 500 тысяч рублей. Об этом говорится в материалах, которые имеются в распоряжении «Ленты.ру».

На данный момент рынок комнат Москвы предлагает более тысячи объектов, 22 из которых можно назвать «элитными». За самый дорогой из них владельцы просят 28 миллионов рублей. Он состоит из двух комнат общей площадью 35 квадратных метров. Таким образом стоимость «квадрата» в нем достигает 800 тысяч рублей.

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Однако эксперты отметили, что не видят «логических оснований для приобретения комнат по такой цене», так как инвестиционная привлекательность лота находится на уровне 2,5 процента годовых, а в помещениях необходимо сделать ремонт. Потенциальным владельцам также не стоит рассчитывать, что в будущем они смогут выкупить у соседей оставшиеся комнаты со скидкой, так как жильцы не стремятся уезжать из центра.

«Схема с выкупом элитных квартир по комнатам была очень распространена в 90-е годы, когда не было предложения на первичном рынке. Сейчас ситуация другая и предложение в премиальном сегменте очень широко и острой необходимости выкупать квартиру по комнатам для получения объекта в центре нет», — пояснил генеральный директор компании Валерий Летенков.

Аналитики объяснили востребованность подобных объектов несколькими причинами. Их стремятся приобрести для личных целей. Например, покупатели, кому нравится жить в центре столицы и те, кто работает или учится в этом районе. Комнаты также считаются инвестициями — их сдают в краткосрочную или длительную аренду.

В ноябре 2020 года самая дорогая комната Москвы стоила 12,8 миллиона рублей. Объект площадью 18 квадратных метров находился в Пресненском районе столицы. В список наиболее доступных лотов вошла комната размером в девять «квадратов» рядом со станцией метро «Царицыно» за 2,2 миллиона рублей.

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