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Власти Удмуртии отказались от отмены масочного режима

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Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Власти Удмуртии внесли изменения в указ о смягчении коронавирусных ограничений, в документ не включили отмену масочного режима в республике. Указ главы региона Александра Бречалова от 10 февраля опубликован на сайте правительства республики.

В публикации оставили пункт об обязательном ношении масок в общественных местах. Согласно тексту документа, эта мера продолжает действовать в Удмуртии с 11 сентября.

При этом в указе прописаны другие послабления, о которых Бречалов говорил ранее в соцсетях. Так, снят запрет на работу театров, музеев и концертных залов, разрешены спортивные мероприятия. Родители смогут посещать мероприятия в школах и детсадах.

9 февраля Александр Бречалов заявил, что в республике отменяется обязательное ношение масок, оно перейдет в разряд рекомендаций. Следом за Удмуртией аналогичное объявление сделали в Чечне. В российском правительство позже сообщили, что регионы не могут сами отменять масочный режим, потому что он введен на федеральном уровне.

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