В России выявили 14 861 новый случай заражения коронавирусом

В России за последние сутки выявили 14 861 новый случай заражения коронавирусом в 85 регионах. Общее число заражений с начала пандемии составляет 4 057 698. Об этом в субботу, 13 февраля, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Больше всего заражений зафиксировали в Москве (1963), Санкт-Петербурге (1130) и Московской области (884). Меньше всего — в Ненецком автономном округе (8), Еврейской автономной области (5) и Чукотском автономном округе (2).

За последние 24 часа зафиксировано еще 502 летальных исхода. За весь период пандемии этот показатель составил 79 696.

При этом в России вылечились за все время больше 3,5 миллиона человек, причем 18 765 — число пациентов, выписанных их больницы только за прошедшие сутки.

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что в России очередной подъем заболеваемости COVID-19 начнется во время сезонного потепления, когда температура преодолеет отметку в ноль градусов.