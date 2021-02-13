Мать отошла проверить соцсети и случайно утопила ребенка в раковине

Жительница австралийского города Мургон случайно утопила ребенка в раковине, пока отходила проверять соцсети и поверять двух других детей. Об этом пишет Daily Mail.

21-летняя женщина купала семимесячную дочь в раковине, периодически выходя из ванной. Когда она вернулась в очередной раз, девочка посинела и не реагировала на мать. Та вызвала скорую помощь, однако спасти малышку медики не успели.

Девушку обвинили в причинении смерти по неосторожности, однако адвокат защиты Алан Коробач подчеркнул, что у его подзащитной не было криминального прошлого и она не собиралась убивать ребенка. В итоге австралийку отпустили под залог, не увидев с ее стороны угрозы другим детям.

Ранее сообщалось, что британская школьница едва не умерла, приняв ванну с подаренной ей бомбочкой. 13-летняя девочка страдает астмой и аллергией на молоко. Она прочитала состав бомбочки, убедившись, что она не содержит аллергенов, и лишь затем применила ее по назначению. Однако оказалось, что в бомбочке все же было молоко, хотя этот аллерген не был выделен жирным шрифтом, как на пищевой продукции.