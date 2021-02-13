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Ученые нашли новый вид жившей 230 миллионов лет назад рептилии

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Фото: @CTyS_UNLaM

Ученые из Аргентины нашли в провинции Ла-Риоха на западе страны фрагменты скелета древней рептилии, которая жила 230 миллионов лет назад. Об этом сообщило агентство по популяризации науки при университете города Матанса CTyS-UNLaM.

В национальном парке Талампайя были обнаружены фрагменты черепа, челюсти, части бедра и крестца, а также позвонки хвоста ринхозавра. По данным исследователей, этот вид четвероногих травоядных животных достигал трех метров в длину.

Как утверждают ученые, живот ринхозавра был прижат к земле, как у современных ящериц, а ноги располагались по бокам тела. Кроме того, они имели костный клюв для обработки пищи, в отличие от большинства рептилий.

В ноябре 2020 года первоклассник Дмитрий Сиренко нашел останки ихтиозавра, когда гулял по побережью в Приморском крае с друзьями. Мальчик рассматривал камни, когда заметил расколотую плиту. В ней оказалось что-то похожее на останки.

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