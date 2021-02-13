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Стало известно состояние оставленных на морозе детей

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Фото: РИА Новости / Алексей Даничев

Двоих из трех детей, оставленных матерью на морозе, перевели в общую палату из реанимации. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова, ее слова передает РИА Новости.

Пострадавшие дети будут находится под присмотром врачей, волонтеров и психологов, отметила Кузнецова. Она также рассказала, что со спасителем детей удалось связаться, им оказался человек по имени Азиз.

«Именно он в этот момент пошел гулять с собакой. Своей семьи у него пока нет. Героем себя не считает, но когда детей в снегу увидел, то действовал незамедлительно и до приезда скорой не уходил», — добавила детский омбудсмен.

12 февраля стало известно, что россиянка пыталась убить детей, вывезя их в лесополосу и оставив умирать на морозе. Очевидец позвонил в полицию, после чего пострадавших доставили в больницу с различной степенью обморожения. Матери предстоит пройти психическую экспертизу.

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