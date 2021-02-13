Глава ВФЛА покинул свой пост

Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Иванов покинул свой пост. Об этом сообщает ТАСС.

Временно исполняющей обязанности президента назначена олимпийская чемпионка Ирина Привалова. Решение покинуть свой пост Иванов озвучил в ходе заседания президиума организации. Он был избран главой ВФЛА в ноябре 2020-го.

1 февраля сообщалось об обнаружении в организме российского легкоатлета Сергея Шубенкова следов запрещенных препаратов. Данную информацию журналистам News.ru передал источник, знакомый с ситуацией. При этом 28 января информацию о нарушении антидопинговых правил Шубенков назвал вбросом.

В декабре 2020-го сообщалось, что отечественные легкоатлетки Анастасия Баздырева, Марина Пантелеева, Марина Поспелова и Олеся Свиридова дисквалифицированы за нарушения антидопинговых правил. 17 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) утвердил двухлетний запрет для россиян выступать под своим флагом на международных соревнованиях и проводить в России крупные турниры.