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Биолог допустила возможность заразиться COVID-19 от вакцинированных

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Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова допустила в беседе с РИА Новости возможность, что люди, получившие вакцину от коронавируса могут заразить других, если они являются бессимптомными распространителями COVID-19.

«Надо учесть, что сейчас появляются бесстрашные и безмасочные вакцинированные и некоторые из них распространят бессимптомно вирус», — сказала она.

По словам биолога, прививка не гарантирует отсутствие вируса в носоглотке, она всего лишь с высокой долей вероятности обеспечивает легкое или бессимптомное течение болезни.

В феврале терапевт Минздрава Оксана Драпкина перечислила побочные эффекты вакцинации от COVID-19. Так, в первые дни после прививки от коронавируса следует обратить внимание на гриппоподобные симптомы: слабость, ломота, сонливость, повышенная температура, озноб. Побочные эффекты могут продолжаться в течение суток после попадания препарата в организм, и беспокоиться по этому поводу не нужно.

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