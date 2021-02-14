Водитель вытолкнул девушку на ходу из автомобиля и попал на видео

В Казани девушку на ходу выбросили из едущего внедорожника. Видео, снятое видеорегистратором другого автомобиля, было опубликовано в аккаунте Instagram Stop.cityracing.

Инцидент произошел 2 февраля на улице Космонавтов. На кадрах видно, что водитель вытолкнул девушку из правой задней двери. При этом автомобиль притормозил, а затем поехал дальше уже без нее. Девушка упала на край проезжей части и до конца видео лежала без движения.

Stop.cityracing утверждает, что после падения девушка получила травму ноги. Предположительной причиной случившегося был бытовой конфликт.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина выпрыгнул из багажника автомобиля, мчащегося по Третьему транспортному кольцу. Он получил перелом черепа, множественные ссадины и ушибы.