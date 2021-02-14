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Активисты помогли убрать снег на территории московской больницы

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Активисты «Молодежки ОНФ» помогли убрать снег на территории московской больницы № 67 имени Л. А. Ворохобова. Момент запечатлели на видео, его выложила организация на своей странице во «ВКонтакте» в воскресенье, 14 февраля.

На записи видно, как несколько молодых людей находятся во дворе больницы. У каждого есть лопата, все они расчищают снег. На кадрах также показана машина активистов и заснеженная территория медицинского учреждения. Ролик сопровождается песнью «Такого снегопада» ВИА «Пламя».

Сотрудник хозяйственного отдела больницы Алексей Никонов поблагодарил активистов за помощь. «Спасибо ребятам "Молодежки ОНФ" за уборку снега. Его навалило много», — сказал он. В свою очередь авторы поста в социальной сети подписали, что из-за большого количества осадков были завалены склады с расходными материалами для врачей.

Замглавы Исполкома ОНФ и член Центрального штаба ОНФ Игорь Костюкевич посоветовал всем «взять лопаты и поработать», так как, по его мнению, от этого больше пользы, чем «сидеть на диване с гаджетом».

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