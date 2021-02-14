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Путин вспомнил о «клыкастых» карикатурах на себя

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Президент России Владимир Путин вспомнил вспомнил о «клыкастых» карикатурах на себя на обложках журналов во время встречи с главными редакторами российских СМИ. Видео опубликовано в Telegram-канале РИА Новости.

«Вы не помните, как меня рисовали вот с такими клыками, и у меня кровь капала?» — спросил Путин и приложил пальцы к губам, повторяя карикатуру. По его словам, таких изображений было много, и он хорошо помнит свои дискуссии на этот счет.

На этой же встрече Путин рассказал о стандартных приемах оппонентов России «со времен царя Гороха». По словам президента, потенциальные противники страны всегда опирались очень амбициозных, жаждущих власти людей и использовали их в своих интересах.

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