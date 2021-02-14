Путин рассказал о стандартных приемах оппонентов России «со времен царя Гороха»

Президент России Владимир Путин на встрече с главными редакторами российских СМИ рассказал стандартных приемах оппонентов России «со времен царя Гороха». Его слова передает РИА Новости.

По словам президента, потенциальные противники страны всегда опирались очень амбициозных, жаждущих власти людей и использовали их в своих интересах. «Это всегда было, со времен царя Гороха, в нашей новейшей истории, в более отдаленной, в период подготовки и ведения Первой мировой войны», — заявил он.

Путин добавил, что не видит в этом ничего нового. «Амбиций много, энергии много, желания заработать побольше денег, прорваться к власти... И все это просто самым активным образом используется», — заключил президент.