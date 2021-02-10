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Путин понадеялся на доверие россиян к власти

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Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Президент России Владимир Путин выразил надежду на доверие граждан к действующей власти. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 10 февраля.

«Надеюсь, что сегодня с доверием россиян к власти все в порядке», — сказал он на совещании с правительством.

Глава государства также прокомментировал публикацию в издании The Lancet о российской вакцине «Спутник V», отметив, что материал повысил доверие к отечественной вакцине против коронавируса.

Согласно опросу фонда «Общественное мнение», результаты которого были опубликованы 5 февраля, Владимиру Путину доверяют более половины россиян. 59 процентов респондентов считают, Путин «скорее, хорошо» работает на своем посту. Противоположной точки зрения придерживаются 27 процентов опрошенных.

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