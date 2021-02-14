«Роскосмос» опубликовал фото марсианского кратера

«Роскосмос» опубликовал на своем сайте цветное фото малого марсианского кратера.

Согласно информации на сайте госкорпорации, снимок сделан 19 октября 2020 года камерой CaSSIS, установленной на борту аппарата Trace Gas Orbiter. Он был запущен в рамках российско-европейской миссии ExoMars-2016 и уже третий год находится на орбите Марса.

На фотографии запечатлен малый кратер размером около 12 километров в диаметре, находящийся в сотнях километров от равнины Эллады. Эта гигантская низменность имеет ударное происхождение. На снимке можно рассмотреть «рябь» на дне кратера, сформированную песчаными отложениями рыжего цвета, что указывает на содержание в них оксида железа.

Кроме того, на снимке запечатлены светлые залежи, которые указывают места выхода на поверхность коренных пород планеты. Эти породы могут содержать в себе древние глинистые минералы, «сформированных в присутствии воды», говорится на сайте «Роскосмоса».

В следующем году стартует второй этап миссии ExoMars-2016. Он предполагает доставку на поверхность Марса российской посадочной платформы «Казачок» с европейским автоматическим марсоходом «Розалинд Франклин» на борту. Запуск будет выполнен с помощью ракеты-носителя «Протон-М» и разгонного блока «Бриз-М» с космодрома Байконур.