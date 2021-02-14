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Российскую радиоастрономическую станцию на Кубе предложили восстановить

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Фото: ГАОРАН

Российские и кубинские ученые рассматривают возможность восстановления Гаванской радиоастрономической станции. Об этом сообщает РИА Новости.

Повторный ввод станции в эксплуатацию позволит получать данные о космической погоде, а, помимо научных целей, также положительно скажется на обороноспособности страны. Так, этот объект сможет прогнозировать помехи связи у российских потребителей в Арктике, включая военных.

Поясняется, что связь, GPS и ГЛОНАСС-навигация подвержены космической погоде, и важно как можно чаще обновлять данные. При этом зарубежные ученые делятся такой информацией всего раз в сутки. «Все большая активность в районе Арктики, а вы понимаете, что давать прогноз по одним среднесуточным данным, как будет работать у вас радиосвязь с подводными лодками, нефтяными платформами, ледоколами...», — указал руководитель центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн Артем Абунин

После возобновления работы станции на Кубе, ученые предлагают поставить аналогичные станции в Калининграде, Кисловодске, Москве, Уссурийске или Владивостоке, чтобы покрыть наблюдениями весь земной шар.

Гаванская радиоастрономическая станция была запущена в 1969 году и прекратила работу в 2006-м.

В 2019 году российские синоптики пожаловались, что получаемой с российских спутников информации недостаточно для полноценного метеорологического прогноза. Из-за этого синоптикам приходится прибегать к помощи американских аппаратов. На тот момент у России числилось четыре спутника для отслеживания метеорологической ситуации — три «Метеора-М» и один «Электро-Л». Первые способны передавать данные шесть раз в сутки, тогда как «Электро-Л» делает это в режиме реального времени. Однако этого недостаточно, поскольку информацию нужно обновлять каждые 15 минут. Для полноценной работы России необходимо как минимум 14 таких аппаратов.

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