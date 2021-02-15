Девушка застала родителей за изучением своего смартфона и пожелала им смерти

Пользовательница Reddit с ником Thedepressionoftrees пожаловалась на то, что застала родителей за изучением содержимого ее смартфона. В гневе она пожелала матери и отцу смерти, но позже решила попросить совета у других, была ли справедлива с родственниками.

В феврале 2020 года героиня поста собиралась съехать от родителей, но из-за пандемии планы изменились. В итоге она осталась с родными, а из-за серьезных проблем с иммунитетом у матери взяла всю работу по дому на себя. По словам девушки, заражение матери коронавирусом равно смерти.

В день публикации записи рассказчица проснулась и не увидела своего смартфона. Родители забрали его и каким-то образом обошли защиту. Они изучили содержимое гаджета и остались недовольны ее переписками. «Мы нашли кое-что скверное, неподходящее для глаз любого божьего дитя», — заявили родители.

Они пригрозили дочери наказанием, после чего Thedepressionoftrees не сдержалась. «Я накричала на них, сказав, что они недостойные родители, что желаю им смерти и что они превратили мою жизни в ад», — описала автор поста свою реакцию.

Девушка подчеркнула, что до этого родители не поддержали ее, когда она заявила о своей трансгендерности. Они периодически высмеивали ее и оскорбляли.

В комментариях большинство пользователей посчитали, что родителям девушки не стоило так поступать. Они посоветовали ей поскорее переехать в отдельную квартиру и поддержали ее. Юзер mikey_weasel заметил, что реакция Thedepressionoftrees была чрезмерной, но признал, что мать и отец сами довели ее своими действиями.