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Вирусолог оценил вероятность распространения Эболы по России

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Фото: Smith Collection / Getty Images

Вирус Эбола вряд ли сможет спровоцировать глобальную пандемию и распространиться по России. Такую оценку в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» дал директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов, говоря о вспышке инфекции в Гвинее.

По его словам, этот вирус уже давно изучен, и существует множество способов сдерживать его. «Маловероятно, что это приведет к масштабному распространению, потому как хорошо знают законы распространения этого заболевания и знают, как быстро локализовать инфекцию», — отметил вирусолог.

Ранее в Гвинее зафиксировали четыре случая смерти от лихорадки Эбола впервые с 2016 года. Власти страны попросили помощи у ООН в сдерживании инфекции.

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