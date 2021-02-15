Вирусолог оценил вероятность распространения Эболы по России

Вирус Эбола вряд ли сможет спровоцировать глобальную пандемию и распространиться по России. Такую оценку в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» дал директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов, говоря о вспышке инфекции в Гвинее.

По его словам, этот вирус уже давно изучен, и существует множество способов сдерживать его. «Маловероятно, что это приведет к масштабному распространению, потому как хорошо знают законы распространения этого заболевания и знают, как быстро локализовать инфекцию», — отметил вирусолог.

Ранее в Гвинее зафиксировали четыре случая смерти от лихорадки Эбола впервые с 2016 года. Власти страны попросили помощи у ООН в сдерживании инфекции.