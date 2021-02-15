ФСБ поучаствует во внедрении электронных копий документов

Президент Владимир Путин поручил провести в России эксперимент по внедрению электронных дубликатов документов, в том числе в мобильных приложениях, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Речь идет о копиях, выдаваемых государственными органами. Проверка должна быть организована к 1 декабря, в ней примет участие ФСБ.

Перед экспериментом необходимо определить перечень документов, чьи дубликаты разрешено хранить, предъявлять и использовать, а также случаи, в которых допустимо использовать эти копии, и меры безопасности по защите данных.